Движение ограничат на юго-западе Москвы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Автомобилистам рекомендовали выбирать маршрут поездки заранее на юго-западе Москвы в связи с ограничением движения из-за закрытия четырех станций Сокольнической линии метро. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Центр организации дорожного движения напоминает автомобилистам, что с завтрашнего дня будет ограничено движение на юго-западе столицы. Связано это с закрытием станций "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии. Для перевозки пассажиров закрытых станций метро будет обеспечен приоритет наземного городского транспорта", - говорится в сообщении.

Для беспрепятственного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области ЦОДД обеспечит бесперебойную работу 7,8 км выделенных полос, часть из них будет физически обособлена.

ЦОДД призывает водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями. Вся информация об ограничениях уже передана в навигационные сервисы, маршруты будут строиться с их учетом.

"Ситуационный центр ЦОДД будет непрерывно следить за дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро и при необходимости принимать меры, чтобы компенсационные маршруты шли без задержек. В местах ограничений также будет работать дорожный патруль ЦОДД, регулировать движение, информировать водителей об изменениях", - добавляется в материале.