Суд в Москве удовлетворил иск полиции к Навальному на 3 млн рублей за акцию 27 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы решил взыскать с организаторов несанкционированной акции 27 июля 2019 года Алексея Навального, Александра Соловьева, Ильи Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова, Олега Степанова 3,3 млн рублей в пользу столичного ГУ МВД. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд частично удовлетворил исковые требования ГУ МВД России по Москве и постановил взыскать с ответчиков 3,343 млн рублей", - сказал собеседник агентства. Московская полиция требовала большую сумму: 4,2 млн рублей.

Ранее Симоновский суд взыскал 4,7 млн рублей с организаторов акции, которая состоялась 3 августа, Любови Соболь и Георгия Албурова.

ГУ МВД по Москве ранее подало два иска: один - к Навальному, незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву, а также координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову, второй - к Соболь и сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Георгию Албурову. В обоих случаях истец просит возместить ущерб (более 4 млн рублей), причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий 27 июля и 3 августа прошлого года.

В новость внесены изменения (13:24 мск) - передается с уточненной суммой в третьем абзаце.