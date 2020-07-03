Участок Дружинниковской улицы в центре Москвы перекроют до июня 2022 года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Перекрытие движения автотранспорта до 25 июня 2022 года в связи с реконструкцией Дома Правительства РФ планируются на участке Дружинниковской улицы от переулка Капранова до Проектируемого проезда № 1072. Об этом в пятницу сообщил информационный центр транспортного комплекса города Москвы.

"Полное перекрытие участка Дружинниковской улицы от переулка Капранова до Проектируемого проезда № 1072 будет до 25 июня 2022 года в связи с реконструкцией Дома Правительства РФ", - говорится в сообщении.

Кроме этого, перекрытие в связи с проведением реконструкции театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина пройдет на участке 4-го проезда Марьиной Рощи в районе владения 8 по улице Шереметьевская до 15 августа. Также ограничение движения до одной полосы с ликвидацией парковочного пространства в связи со строительством инженерных путей будут на участке улицы Ватутина в районе дома 4 корпус 1 с 11 по 23 июля с 01:30 до 05:30 и с 14 по 20 августа с 01:30 до 05:30.

В связи со строительством Большой кольцевой линии также будут ограничения на улице Маршала Шестопалова от проспекта Андропова до Каширского шоссе дом 29Б, строение 9 с 15 августа 2020 года по 30 ноября 2021 года. Будет сохранено движение автотранспорта до трех полос за счет временного расширения дорожного полотна, уточняется на портале Мостранспорта.

Информационный центр Транспортного комплекса предупреждает водителей быть бдительными и заранее выбирать маршрут и пути объезда.