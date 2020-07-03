Разрешенную скорость на Варшавском шоссе за пределами МКАД увеличат до 80 км/ч

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Разрешенную скорость движения на Варшавском шоссе за пределами МКАД увеличат с 60 до 80 км в час. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Для автомобилистов тоже есть хорошие новости - на Варшавском шоссе за МКАД мы повысим разрешенную скорость движения с 60 до 80 км/ч. Мы давно думали над этим, и получилось так, во время краудсорсингового проекта много автомобилистов обратились к нам по этому вопросу, и мы решили реализовать эту идею", - сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Он добавил, что данные решения были приняты по результатам рассмотрения предложений москвичей. Горожане могут продолжить присылать свои идеи и обращения в Telegram-бот @to_deptrans_bot.