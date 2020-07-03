В Москве на голосовании по поправкам к конституции аннулировали более 32,1 тыс. бюллетеней

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 32,1 тыс. из порядка 4,4 млн бюллетеней признали недействительными на голосовании по поправкам к конституции в столице. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Мосгоризбиркоме.

"Согласно данным о предварительных итогах Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в Москве, число бюллетеней, выданных участникам голосования - 4 397 417. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования - 4 373 655. Число недействительных бюллетеней - 32 145", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в список участников голосования на момент окончания голосования было включено почти 7,9 млн человек.

Явка в столице составила 55,93%. За поправки к Конституции РФ проголосовали 65,29% москвичей, принявших участие в общероссийском голосовании. По словам зампредседателя Общественной палаты Алексея Венедиктова, четверть избирателей, проголосовавших в Москве (25,1%), проголосовала электронно.

Дистанционное электронное голосование началось 25 июня и завершилось 30 июня, итоговая явка составила 93%. Было принято около 1 млн онлайн-бюллетеней от москвичей, более 62%, или 601 тыс. человек из которых проголосовали за поправки к Конституции РФ.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

Помимо голосования до основного дня, было предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".