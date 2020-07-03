Запуск метропоезда с фотографиями Московского транспорта состоялся в депо Красная Пресня

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Запуск тематического поезда, посвященного фотофестивалю "Московский транспорт", состоялся в пятницу в депо Красная Пресня Московского метрополитена. В вагонах поезда представлены фотографии победителей конкурса в 10 номинациях, посвященных видам московского транспорта, сообщила журналистам в пятницу замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Фотоконкурс "Московский транспорт" проходил в социальной сети Instagram с 21 ноября по 15 декабря 2019 года. В конкурсе приняли участие более 3 тыс. человек. По итогам было отобрано 30 фотографий, изображающих объекты общественного транспорта Москвы: метро, МЦК, МЦД, автобус, электробус, трамвай, такси, каршеринг, велопрокат, транспортную инфраструктуру. Все работы победителей использовали в оформлении поезда "Московский транспорт", который стартовал сегодня из депо Красная Пресня", - сказала Юлия Темникова.

По ее словам, в каждой номинации три победителя. За первое место награда - годовая безлимитная карта "Тройка", за второе - сертификат на ночную экскурсию по метрополитену в районе Измайловского депо, за третье - эксклюзивный фотоальбом "Московский транспорт 2019". Работы призеров использованы при оформлении метропоезда.

О тематических метропоездах

Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, благодаря тематическим поездам миллионы пассажиров московского метро знакомятся с выдающимися деятелями страны, важными городскими программами, с историей, наукой и культурой России. Большинство необычных составов ходят по Кольцевой линии. Также тематические поезда курсируют по Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской, Арбатско-Покровской, Сокольнической, Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линиям.

Первым тематическим поездом в столичной подземке стал состав "Женский поезд имени 8 Марта". Он курсировал по Сокольнической линии до 1975 года. Затем вагоны типа А, которыми был укомплектован состав, в рамках плановой модернизации заменили на новые. Из действующих именных составов старейшим является "Народный ополченец", посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. Он запущен на Замоскворецкой линии в 1988 году.