Количество санитайзеров на станциях МЦК увеличили на 34%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Количество санитайзеров на станциях Московского центрального кольца (МЦК) увеличили до 178. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московского метрополитена.

"Мы продолжаем устанавливать санитайзеры, так как видим, что они востребованы у пассажиров, - на станциях МЦК разместили еще 45 санитайзеров. Они появились на Белокаменной, Верхних Котлах, Крымской, Кутузовской, Лужниках, Шелепихе, Шоссе Энтузиастов и других. Всего на Московском центральном кольце установлено 178 диспенсеров, все аппараты бесконтактные, ими можно воспользоваться бесплатно", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что суммарно на станциях метро, МЦК, МЦД и пригородного сообщения установлено более 2,7 тыс. санитайзеров, в том числе на всех станциях Московского центрального кольца.

"Также просим пассажиров всегда надевать маски и перчатки. Это правило сейчас есть во всех городах мира, где была пандемия. И ВОЗ рекомендует всем их носить - и зараженным, и здоровым людям. Это наша общая безопасность и забота друг о друге", - заключили в пресс-службе.