Движение ограничат в Новой Москве и ЮЗАО до 31 октября из-за строительства дороги

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Поэтапное перекрытие автомобильного движения, связанное со строительством дороги в ТиНАО и Юго-Западном административном округе Москвы, пройдет в период с 3 июля по 31 октября 2020 года. Об этом сообщает в пятницу Информационный центр Транспортного комплекса столицы.

"Поэтапное перекрытие и ограничение движения в связи со строительством дороги в ТиНАО и ЮЗАО с 3 июля по 31 октября коснется местного проезда от съезда к СНТ "Бархатная Роща" до квартала №81 поселения "Воскресенское", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 3 июля по 1 ноября 2020 года будет ограничен участок пересечения Староникольской улицы, Проектируемого проезда №661 и улицы Степана Эрьзи до двух полос с обеспечением движения в каждом направлении. А с 1 по 15 ноября ограничат движение до двух полос с обеспечением движения по одной полосе в каждом направлении на участке Проектируемого проезда № 661 от дома 1 строение 33 по улице Космонавтов до съезда на Шибровскую улицу.

Мостранспорт и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендуют водителям заранее планировать маршруты с учетом ограничений. С подробными схемами изменений движения в ТиНАО и ЮЗАО можно ознакомиться на едином транспортном портале.