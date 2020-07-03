Исследование: москвичи за последнюю неделю почти не упоминали коронавирус в своих блогах

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Жители Москвы с 23 по 29 июня все чаще обсуждали в своих блогах бытовые темы и возвращение к прежней жизни до пандемии, а сам коронавирус практически перестали упоминать. Об этом говорится в исследовании, которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.

Аналитики еженедельно исследуют блоги горожан, чтобы понять, насколько люди интересуются коронавирусом и какие темы в целом волнуют их больше всего. Кроме того, они регулярно проводят анализ числа запросов по пандемии в "Яндексе" и постов о ней в социальных сетях не только в Москве, но и по всей России.

"На неделе с 23 по 29 июня москвичи говорили о Параде Победы на Красной площади, голосовании по поправкам к конституции. Также обсуждали возвращение города к прежней жизни: открытие кафе, ресторанов, фитнес-клубов, библиотек, детских садов, снятие ограничений на использование общественной инфраструктуры - лавочек, детских площадок. Непосредственно сам коронавирус практически не упоминался в постах районных блогов столицы", - рассказал ТАСС представитель Московского центра урбанистики.

Кроме того, горожане говорили о занятиях йогой и выплатах на детей, благоустройстве, искали и предлагали услуги, интересовались лучшими местами для работы на свежем воздухе, делились фотографиями природы и отдельных зданий с наиболее красивой и примечательной архитектурой, многие посты были посвящены теме помощи бездомным животным. В районе Куркино обсуждали деятельность волонтеров и говорили об открытии спортивных площадок и возвращении возможности занятий на свежем воздухе, а жители Котловки предлагали объединяться с соседями для совместных уличных тренировок.

"Многие жители, несмотря на жаркую погоду, отмечали необходимость повременить с походами на пляж и летним отдыхом с целью уберечь себя и других от возможного заражения коронавирусом. Тема летнего отдыха во время пандемии прошла красной линией по многим районам на прошедшей неделе - сказывались жаркая погода в Москве и привычное начало отпускного сезона", - добавил собеседник агентства.

Районы-лидеры

Что касается активности по теме пандемии в московских районных блогах, то на основании открытых данных о публикациях и реакций на них в виде лайков, дизлайков, репостов и комментариев аналитики рассчитывают индекс вовлеченности, то есть то, насколько каждый район Москвы включается в обсуждение темы коронавируса. И с 23 по 29 июня наиболее активным районом стал Можайский со значением 7,3, то есть более 73 пользователей из 1 тыс. просмотревших запись откликнулись на нее.

"Это рекордное значение индекса за весь период исследования. Следом идут районы Южное Тушино - 6,45 и Покровское-Стрешнево - 5,0. Самым незаинтересованным оказался район Внуково, где индекс вовлеченности составил 0 - за прошедшую неделю в районе ни одна из записей, в которой упоминался коронавирус, не получила реакции - лайка, репоста или комментария. За ним следуют Солнцево - 1,1 и Донской район - 1,3", - рассказал представитель Московского центра урбанистики.

Наибольший рост индекса отмечен в Можайском районе - на 5,3 п. п., Южном Тушино - на 4,4, в Куркино и Марьиной Роще - на 2,6 в каждом из них. Значительное уменьшение индекса отмечено в Южном Медведково - на 3,1 п. п., Обручевском районе - на 2,2 и во Внуково - на 1,6.

"В целом с 23 по 29 июня индекс вовлеченности вновь вырос - его среднее значение увеличилось с 2,08 до 2,56. Рост индекса был отмечен в 84 столичных районах. Основная активность сосредоточилась на северо-западе и западе города. Рост индекса при общем сокращении постов - признак резонансных записей, которые собирают много откликов", - пояснил собеседник агентства.

Коронавирус стал повседневностью

В целом по России, по данным исследователей, интерес к теме коронавируса снизился значительно. С 24 по 27 июня в социальных сетях было опубликовано 578 тыс. постов о коронавирусе с долей Москвы в 17%, тогда как с 20 по 23 июня их было 635 тыс. со столичным показателем 16,5%. При этом возрастная структура стабильна - на долю пользователей в возрасте от 40 до 60 лет приходится 33%, за ними следуют авторы старше 60 лет - 30% постов, поколение младше 24 лет остается наименее заинтересованным.

С 22 по 28 июня в поисковой системе "Яндекс" было осуществлено 10,2 млн запросов по слову "коронавирус", из них 1,6 млн приходятся на Москву, что составляет 15,7% от общего числа запросов. "Мы продолжаем наблюдать стабильный тренд на снижение количества запросов и низкий уровень заинтересованности у москвичей", - уточнил представитель Московского центра урбанистики.

Исследователи также привели социологические данные, предоставленные фондом "Общественное мнение", которые "позволяют говорить о дальнейшей нормализации жизни". "Все больше москвичей отмечают, что их близкие перестали ограничивать свое пребывание на открытом воздухе из-за коронавируса - на прошлой неделе об этом говорили 57% москвичей, на этой - 65%. При этом меньше трети москвичей говорят о том, что живут как прежде, до пандемии. Это проявляется как с точки зрения поведенческой экономики - 37% экономят больше, чем до пандемии, так и с позиции соблюдения эпидемиологических норм - стабильно 90% и больше утверждают, что носят маски, все еще более 80% москвичей ограничивают общение со старшими родственниками", - рассказал собеседник агентства.

По мнению социологов, коронавирус стал частью повседневной жизни. "При этом число москвичей, работающих удаленно, за июнь сократилось на 9 п. п., до 14%. Восстанавливается пассажиропоток метро - в последние недели заполняемость метрополитена составляет более 60% от допандемического уровня, но при этом число людей, не обсуждающих пандемию, достигло максимума за всю историю наблюдений - в Москве их 68%, в России - 61%",- добавил собеседник агентства.

Поправки и парад

Руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что индекс вовлеченности москвичей в тему пандемии на прошедшей неделе вырос, но, в целом, обсуждение коронавируса отошло на второй план в повестке районных блогов. Главными же темами недели остаются голосование по поправкам в Конституцию РФ и Парад Победы. "Все больше людей не ограничивают свое пребывание вне дома. По данным "Яндекса", 1 июля активность на улицах города составила 93% от допандемического уровня", - рассказал Капков.

В то же время, по его словам, данные Tinkoff CoronaIndex говорят о росте деловой и потребительской активности населения. "На 1 июля индекс составил 8,5 из 10 возможных", - заметил он.

Капков подчеркнул, что тема летнего отдыха широко обсуждалась и в районных блогах, хотя прийти к общему мнению о возможности отпуска в текущих условиях москвичи не смогли. "При этом за неделю спрос на услуги турагентств вырос на 74%, на услуги отелей - на 31%, на покупку авиабилетов - на 19%", - рассказал руководитель Московского центра урбанистики.