Столичные власти могут предоставить Подмосковью доступ к системе онлайн-голосования

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Столичные власти могут предоставить Подмосковью доступ к системе дистанционного электронного голосования. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что систему онлайн-голосования могут применить на следующих выборах в Московской области.

"Для проведения дистанционного электронного голосования в Подмосковье или любом другом регионе России необходимо решение ЦИК или избирательной комиссии субъекта. В случае принятия такого решения техническая возможность предоставить Московской области данную систему есть", - сказали в пресс-службе.

Дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ, в котором принимали участие жители Москвы и Нижегородской области, началось 25 июня в 10:00 мск и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Чтобы получить электронные бюллетени, пользователям необходимо было авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после введения кода, который приходил в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Система онлайн-голосования работала штатно на протяжении всего периода дистанционного электронного голосования. 27 июня в 21:12 мск была совершена попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ через сервис для наблюдения за работой онлайн-системы, но сбоя в системе не произошло. Все голоса онлайн-избирателей были учтены, а доступ к ноде наблюдателя был восстановлен.

Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.