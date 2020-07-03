В МЧС предупредили москвичей о сильном ливне, грозе с градом и ветре до 20 м/с

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ливне, грозе с градом и сильном ветре до 20 метров в секунду в ближайшие часы.

"В ближайший час с сохранением до 00:00 4 июля в Москве местами ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, крупный град, сильный ветер 15-20 метров в секунду", - сказали ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с непогодой в МЧС советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, при управлении автомобилем тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.