Пандемия привела к росту спроса на небольшие офисы и коворкинги в спальных районах Москвы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Число свободных офисов выросло в столице за время действия режима изоляции, введенного из-за распространения нового коронавируса, а после снятия ограничений трендом в этой области стали небольшие офисы и коворкинги в спальных районах. Об этом сообщил ТАСС в пятницу министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

"Кризис, вызванный пандемией, обозначает новые тренды на рынке офисной недвижимости. Наиболее очевидные из них - рост спроса на коворкинговые пространства небольших форматов в спальных районах, увеличение востребованности flex-офисов (небольших офисных пространств с широкими возможностями для переделки под специфику конкретного бизнеса), увеличение спроса на небольшие офисы, а также активная реорганизация опенспейсов для соблюдения санитарных требований", - сказал Пуртов.

По его словам, рост вакантности офисных пространств в Москве во втором квартале 2020 года стал естественной реакцией рынка на введение режима самоизоляции. Этому способствовал перевод значительной части офисных сотрудников на удаленный режим работы.

Пуртов также рассказал, что данные о росте вакантности за второй квартал различаются и по-разному оцениваются участниками рынка, но, согласно их прогнозам, по мере выхода компаний с удаленного режима бизнес в Москве будет восстанавливаться, соответственно увеличивая общую загрузку офисных пространств и снижая вакантность.

"В целом восстановление рынка офисной недвижимости будет в значительной степени определяться эпидемической ситуацией, развитие которой сегодня прогнозировать сложно, сейчас же рынок адаптируется к новой реальности", - добавил Пуртов.