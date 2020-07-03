Около 1,3 млн вызовов приняли специалисты московской "Системы-112" за полгода

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты столичной "Системы-112" приняли около 1,3 млн звонков и передали информацию экстренным службам для оказания помощи гражданам за первое полугодие 2020 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"Мы видим, что работа "Системы-112" эффективна и востребована, число звонков от граждан на единый номер растет. Если в 2012 году каждый день дежурили 10-15 операторов, которые принимали примерно 134 тыс. звонков ежегодно, то сегодня в смену выходят уже 50 специалистов. За прошлый год они приняли почти 2,7 млн вызовов, за первое полугодие этого года уже около 1,3 млн", - приводятся слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он отметил, что сегодня исполняется восемь лет с момента создания этой универсальной, очень важной и нужной для города службы. Она позволяет вызывать все экстренные оперативные подразделения по единому номеру - 112. "Процесс приема и обработки вызовов регламентирован и автоматизирован. Оператор за одну минуту выясняет, что случилось и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду", - подчеркнул заммэра.

Главной особенностью "Системы-112" является принцип "одного окна", когда на место происшествия требуется вызов сразу нескольких экстренных оперативных служб. Гражданину не нужно самостоятельно определять какие службы и по каким номерам телефонов нужно вызвать. Столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с 200 экстренными и аварийными службами города, а также со "Службами-112" Московской и Калужской областей.