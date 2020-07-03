Интервал движения поездов на МЦД-2 и Рижском направлении увеличен из-за непогоды

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Поезда на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Рижском направлении МЖД следуют с опозданиями из-за непогоды. Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter Центральной пригородной пассажирской компании.

"На МЦД-2 и Рижском направлении поезда следуют с увеличенными интервалами из-за погодных условий", - говорится в публикации.

По прогнозам синоптиков, до 00:00 4 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, сильный ветер до 15-20 м/с.