{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Интервал движения поездов на МЦД-2 и Рижском направлении увеличен из-за непогоды

По прогнозам синоптиков, до 00:00 4 июля в столице местами ожидается сильный дождь, гроза, град, сильный ветер

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Поезда на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Рижском направлении МЖД следуют с опозданиями из-за непогоды. Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter Центральной пригородной пассажирской компании.

"На МЦД-2 и Рижском направлении поезда следуют с увеличенными интервалами из-за погодных условий", - говорится в публикации.

По прогнозам синоптиков, до 00:00 4 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, сильный ветер до 15-20 м/с.

Теги
Россия
Более 25 тыс. человек проверили на коронавирус перед началом проведения ЕГЭ в Москве
Также специалисты провели мониторинг 145 образовательных организаций по вопросам соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности
Читать полностью