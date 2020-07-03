Более 300 бригад коммунальных служб выведены на улицы Москвы из-за сильного ливня

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за обильных осадков в городе, задействовано более 300 бригад специалистов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

"По данным метеобюро, 3 июля Москве вновь ожидается выпадение интенсивных осадков. В связи с этим аварийные бригады ГУП "Мосводосток" переведены в усиленный режим работы. В настоящее время на улицах города работает 300 бригад и 270 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что для обеспечения надлежащего функционирования городской системы водоотведения, а также недопущения образования скоплений воды на улицах специалисты заранее обследовали водосточные трубопроводы, очистили решетки и водосточные колодцы. По информации пресс-службы, ливневая система города полностью готова к такой погоде.

"В настоящее время наблюдается выпадение обильных осадков в Северном, Северо-Восточном и Северо-Западном округах города. В отдельных районах интенсивность осадков достигает до 30 мм в час. Сильный дождь постепенно захватывает и центральные части города. Дождь сопровождается порывами сильного ветра", - добавили в пресс-службе.

Там добавили, что при обнаружении скоплений воды жители могут обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" по телефону: 8 (495) 657-87-03.