Более 25 тыс. человек проверили на коронавирус перед началом проведения ЕГЭ в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты проверили более 25 тыс. сотрудников школ и охранных предприятий в Москве в преддверии единого государственного экзамена. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Перед началом проведения единого государственного экзамена обследованы на новую коронавирусную инфекцию 25 749 человек из числа работников образовательных организаций и сотрудников охранных предприятий", - говорится в сообщении.

Всех сотрудников с положительными результатами тестов отстранили от работы, изолировали и направили на медицинское наблюдение и лечение. По всем случаям регистрации заболеваний специалистами управления были проведены эпидемиологические расследования, даны предписания о проведении комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Специалисты также провели мониторинг 145 образовательных организаций по вопросам соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Нарушений санитарных норм и правил, рекомендаций по профилактике рисков при подготовке и проведении ЕГЭ в Москве не выявили.

"Жалобы, обращения граждан на нарушения санитарного законодательства Российской Федерации в период проведения мероприятий не поступали. Ситуация по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении единого государственного экзамена находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - добавляется в материале.