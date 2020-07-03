В Москве не выявили нарушений санитарных норм на голосовании по поправкам к конституции

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Нарушений санитарных норм при организации и проведении голосования по поправкам к Конституции РФ в Москве с 25 июня по 1 июля не зафиксировали. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Нарушений санитарных норм и правил, рекомендаций по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, не выявлено. Жалобы, обращения граждан на нарушения санитарного законодательства Российской Федерации в период проведения мероприятий не поступали", - значится в публикации.

Там уточняется, что управление с 25 по 30 июня и в день голосования 1 июля провело мониторинговые мероприятия в отношении 812 объектов мест размещения избирательных участков (48% от общего числа мест размещения избиркомов). Перед началом работы избирательных участков проводились обследования на новую коронавирусную инфекцию членов избирательных комиссий.

"Все сотрудники с положительным результатом своевременно были отстранены от работы, изолированы и направлены на медицинское наблюдение и лечение. По всем случаям регистрации заболеваний на избирательных участках специалистами управления были проведены эпидемиологические расследования, даны предписания о проведены в полном объеме противоэпидемических мероприятия", - сообщается на сайте.

В преддверии массового мероприятия проведено два видеоселекторных совещания с участием управления Роспотребнадзора по Москве, Московской избирательной комиссией, департамента торговли и услуг, департамента образования и науки, префектур административных округов. На совещаниях были проработаны мероприятия по оборудованию, оснащению, организации работы избирательных участков и обеспечении мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Организация подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проводилась в Москве в соответствии с рекомендациями, согласованными 10 июня председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой", - заключается на сайте.