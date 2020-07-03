МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Дождь не повлиял на работу систем жизнеобеспечения Москвы, сообщил в пятницу журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"Никаких нарушений систем жизнеобеспечения не допущено, все они работают в штатном режиме", - сказал Бирюков.

Он добавил, что в пятницу Гидрометцентр и городские службы проводили оповещение жителей о сильном дожде и ветре с порывами до 20 м/с.

"Прогнозы сбылись, в результате сильного дождя в отдельных районах выпало около 30 мм осадков. Службы городского хозяйства отработали размещение всех водооткачивающих устройств, сейчас около 300 бригад и более 250 единиц техники сосредоточены в низменных местах возможных подтоплений", - добавил Бирюков.

По его словам, ночью ожидается выпадение в отдельных районах города еще до 20 мм осадков.