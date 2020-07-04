В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Еще 25 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 3 929 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, улучшилась. Всего в городе выявлено 223 530 случаев заражения, из них 659 за последние сутки. Выздоровели 154 839 человек. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 1 591 человек. Максимальное число выписавшихся в Москве после коронавируса за сутки на данный момент пришлось на 26 мая - 8 033. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.