Интервал движения "Ласточек" на МЦК планируют сократить до трех минут

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московская железная дорога (МЖД) работает над сокращением интервала движения поездов "Ласточка" до трех минут на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом заявил в субботу начальник МЖД Михаил Глазков в эфире телеканала "Россия-24".

"Данный интервал [четыре минуты] - это не конечный результат, мы продолжаем работать по сокращению [интервала движения] до трех минут", - сказал он.

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги сообщалось, что интервал движения поездов "Ласточка" сокращен до четырех минут в часы пик на МЦК.