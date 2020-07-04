Московский метрополитен к своему 85-летнему юбилею выпустил эксклюзивные карты "Тройка"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пассажиры Московского метрополитена смогут приобрести эксклюзивные карты "Тройка", которые посвящены 85-летнему юбилею столичной подземки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена в субботу.

Как отметила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, чьи слова приводит пресс-служба, метро постоянно выпускает карты "Тройка", посвященные важным событиям. Одним из наиболее значимых событий 2020 года стал для столицы 85-летний юбилей Московского метрополитена.

"В течение всех 85 лет своей работы московское метро надежно, быстро и безопасно доставляло многие поколения жителей и гостей столицы до близких и родных людей, работы, учебы, [мест] досуга и отдыха. Юбилею Московского метрополитена мы посвятили специальную серию карт "Тройка" в 10 вариантах праздничного оформления. Юбилейные "Тройки" можно будет приобрести в билетных автоматах, начиная с 4 июля", - сказала Темникова.

На картах "Тройка" изображены праздничные логотипы и исторические фотографии метро в первые годы его существования. Тираж тематических "Троек" составил 70 тыс. экземпляров. Каждый вариант юбилейной карты доступен для приобретения на одной из 10 линий московского метро: Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Некрасовской, Кольцевой, Калужско-Рижской, Калининско-Солнцевской, Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линии.

По словам Темниковой, совместно с Библиотеками Москвы также была выпущена лимитированная серия проездных билетов "Единый" с изображениями 13 русских писателей и поэтов - юбиляров 2020 года. Тематические билеты посвящены великим мастерам слова, увековечившим себя в культурном достоянии нашей страны.

"На тематических билетах изображены Борис Пастернак, Иван Бунин, Александр Блок, Юрий Трифонов, Михаил Шолохов, Антон Чехов, Афанасий Фет, Александр Грин, Александр Куприн, Сергей Есенин, Александр Грибоедов, Константин Симонов и Александр Твардовский. Билеты "Единый" с изображениями писателей-юбиляров выпущены общим тиражом в 2,6 млн экземпляров. Приобрести их можно в кассах и билетных автоматах на всех станциях московского метро", - добавляется в материале.