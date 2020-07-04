МЧС предупредило жителей Московского региона о сильном дожде и грозе

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Дождь, местами сильный, в отдельных районах Московского региона гроза с градом и усилением ветра до 17 м/c ожидаются в ближайшее время.

"С 12:00 мск и до конца суток 4 июля в Москве местами ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/c", - сказали ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Аналогичное предупреждение также распространила пресс-службе подмосковного главка МЧС.

В связи с непогодой в МЧС рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, при управлении автомобилем тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.