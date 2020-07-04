Службы ЖКХ Москвы работают в усиленном режиме из-за ожидающихся грозы и ветра

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве в субботу, в связи с этим городские службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По сообщениям синоптиков, сегодня в столице вновь ожидаются дождь, гроза, местами град, усиление ветра с порывами до 17 м/с.

"Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. За минувшие сутки в некоторых районах столицы выпало до 60% от месячной нормы осадков. Коммунальные службы города принимали все необходимые меры для оперативного устранения скоплений воды, в том числе по обращениям жителей, крупных происшествий не допущено, все системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме", - сказал Бирюков.

По его словам, 4 июля в столице ожидаются осадки до 30 мм. На улицах города работают 300 бригад численностью около 1 тыс. человек и 270 единиц техники. Организованы дежурства в местах возможных подтоплений, на вылетных магистралях и на остановках общественного транспорта для оперативной ликвидации скоплений воды.

Заместитель мэра призвал москвичей быть внимательнее при нахождении на улице: не укрываться от непогоды под деревьями и рекламными щитами и не парковать вблизи них автомобили.