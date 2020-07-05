В Москве пользователи велопроката совершили почти 1,3 млн поездок в июне

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Почти 1,3 млн поездок совершили пользователи Московского велопроката в июне, это на 21% больше, чем в том же месяце в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Почти 1,3 млн поездок совершили пользователи городского велопроката в июне, это почти на 280 тыс. поездок больше, чем годом ранее. При этом около 200 тыс. пользователей совершили более одной поездки. Самая популярная станция проката №466 расположена у главного входа ВДНХ, ей воспользовались 25,7 тыс. раз", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что всего с 10 апреля, когда велопрокат заработал для курьеров и волонтеров, пользователи брали велосипеды уже около 1,7 млн раз. "Мы видим, как быстро растет запрос горожан на новую мобильность, поэтому стараемся максимально оперативно реагировать на предложения москвичей. Например, новые велодорожки появятся в районе Строгино", - сказал Ликсутов.

Ранее он сообщил, что жители Москвы предложили более 2 тыс. вариантов изменения и улучшения городской транспортной инфраструктуры, которые будут рассмотрены специалистами. С 18 июня и до конца сезона стоимость проката городских велосипедов снижена на 30%. Пользователям, которые уже приобрели доступ к прокату на сезон ранее, предоставлены промокоды на скидку.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи 24 июня совершили около 77 тыс. поездок на арендованных городских велосипедах за один день, установив рекорд с момента открытия проката в 2013 году. Предыдущее достижение в 67 тыс. поездок за день было зафиксировано 17 июня.