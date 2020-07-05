Пассажирам столичного метро раздадут 30 тыс. листовок о правилах пересадки на МЦК

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Порядка 30 тыс. листовок и 300 плакатов о правилах бесплатной пересадки на метро и МЦК раздадут пассажирам и разместят на станциях МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский". Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Любой пассажир, оплативший проезд по тарифу "Кошелек" карты "Тройка", может осуществить бесплатную пересадку с МЦД на метро и МЦК в течение 90 минут с момента валидации на вход. В ближайшее время на станциях МЦД будут размещены 300 плакатов и розданы 30 тыс. листовок, напоминающие пассажирам правила бесплатной пересадки с МЦД на метро или МЦК и обратно с 20 станций МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский". Благодаря этому пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) экономят до 75% расходов за одну поездку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при выходе со станции МЦД также необходимо приложить карту "Тройка" к валидатору или турникету. Без валидации билета на входе и выходе бесплатно пересесть пассажир не может. Также, оплачивая проезд картой "Тройка", пассажиры могут стать участниками программы лояльности "Город". Сейчас в программе зарегистрировано более 700 тыс. пользователей и подключено примерно 6 тыс. торговых точек в Москве и Московской области.

Сейчас МЦД-1 и МЦД-2 работают в штатном режиме, поезда курсируют в тактовом режиме, без дневного технологического окна. Московские диаметры соединили 59 станций, с 20 из них можно перейти на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.