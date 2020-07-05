"Московские сезоны" расскажут о правилах цифрового минимализма и научат готовить халву

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правила цифрового минимализма, рецепт самой вкусной халвы расскажут онлайн организаторы "Московских сезонов дома" с 6 по 12 июля, сообщает в воскресенье оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Московские сезоны" подготовили очередную онлайн-программу с 6 по 12 июля. Например, 9 июля в 16:00 в Instagram-аккаунте "Московских сезонов" автор книги "Digital минимализм" Анастасия Рыжина поможет всем желающим разобраться с "цифровыми завалами" и научиться полноценно отдыхать, а 9 июля в 11:00 блогер, фуд-фотограф и автор множества кулинарных книг Олеся Куприн расскажет и покажет, как приготовить вкуснейшую халву. 8 июля, в 11:00, проект литературных чтений "Москва на страницах книг" приглашает "посетить" место из повести Николая Карамзина "Бедная Лиза", которое долгие годы было самым настоящим центром паломничества. Благодаря телеведущей Оксане Федоровой мы сможем опять побывать рядом с хижиной, где жила Лиза со старушкой-матерью", - говорится в сообщении.

8 июля куратор фестиваля "Цветочный Джем", автор и ведущая телевизионных программ о садах Наталья Земская, покажет, как вырастить пряные травы и цветы в балконном ящике для растений. "Главными героями" видеоурока станут иссоп, анютины глазки, мята и земляника.

"По традиции "Московских сезонов дома" еженедельные спецпроекты дополнит серия кулинарных уроков. Шеф-повар, чемпионка России по кондитерскому искусству Екатерина Кокорева подготовила для подписчиков "Сезонов" три новых видеорецепта сладостей: 7 июля готовим торт "Черный лес" - классической шоколадное лакомство со взбитыми сливками и вишней, 10 июля - десерт "Шоколадные лосята" (бисквитные мини-пирожные в виде забавных мордочек лосят), а 12 июля - освежающий клубничный мусс", - отмечают организаторы.

В июле специально для подписчиков "Сезонов" известные писатели и блогеры прочитают лекции о кино, литературе и искусстве, а также проведут кулинарные занятия.

"Московские сезоны дома" - масштабный образовательный и развлекательный онлайн-проект от команды цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". На страничках "Сезонов" в социальных сетях Instagram, Facebook, VK и "Одноклассники" всех желающих ждут видеотренировки, кулинарные и творческие мастер-классы, живые концерты, литературные чтения, праздничные спецпроекты и множество других событий.