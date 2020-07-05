Синоптики сообщили, что в Москве не ожидается сильных дождей в ближайшие дни

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Воздух в Москве становится более сухим из-за переноса воздушных масс с юго-востока, потому интенсивных дождей в столице не ожидается в ближайшее время. Однако небольшие и локальные осадки прогнозируются до вторника включительно, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Небольшой дождь постоянно ожидается и сегодня, и завтра, и во вторник. Но осадки будут локальные и небольшие, так как воздушные массы становятся более сухими, потому что добавляется юго-восточный компонент переноса воздушных масс. Когда воздух поступает из Казахстана, он не очень насыщен влагой", - сообщил он.

По словам Вильфанда, интенсивных дождей в ближайшие дни в Москве не ожидается. "Облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди. Вот такая погода", - отметил метеоролог.