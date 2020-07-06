Более 50 тыс. вакансий доступны соискателям в базе центра занятости Москвы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 50 тыс. различных вакансий доступны сейчас соискателям в базе центра занятости Москвы. О том, что происходит на столичном рынке труда, рассказала ТАСС первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Александра Александрова.

"Ситуация на рынке труда Москвы сейчас сильно изменилась. Раньше он был самый масштабный, самый диверсифицированный. Фактически эксперты называли его рынком тотальной занятости. Сейчас в базе центра занятости населения более 50 тыс. вакансий, их количество по сравнению с периодом пандемии постепенно растет", - сказала она.

Александрова добавила, что до пандемии уровень безработицы был всего 0,4%, и практически каждый мог найти работу. "В первые две недели пандемии рынок просто встал: не было найма, собеседований. Сейчас уровень безработицы достиг 2,6%. Но постепенно рынок труда оживает", - отметила она.

По данным департамента, сейчас в Москве зарегистрировано в статусе безработных более 190 тыс. человек. Все они получают социальные выплаты. "В пандемию было сделано достаточно много как на федеральном, так и на городском уровнях. В первую очередь были увеличены размеры пособий по безработице, а также упрощена система подачи заявления на получение статуса безработного. То есть человек мог, находясь дома или на даче, подать заявление на сайтах www.mos.ru или www.czn.mos.ru. <...> Решения о перечислении доплат к пособиям по безработице жителям столицы принимаются в течение 11 дней после подачи заявлений", - сообщила Александрова.

Первый заместитель руководителя департамента напомнила, что c московской доплатой, если человек потерял работу в период пандемии и отработал в этом году не менее 60 дней, пособие составило 19 500 рублей в месяц. Если в семье есть дети, эта сумма увеличивается еще на 3000 рублей в месяц на каждого ребенка.

Она добавила, что в разгар пандемии в центр занятости ежедневно обращались до 10 тыс. человек с заявлениями на получение статуса и пособия по безработице, теперь их не более 2,5 тыс. По словам Александровой, это означает, что пик безработицы пройден, однако говорить о том, что ситуация вернется в прежний ритм к концу года, рано. "Насколько быстро восстановится рынок труда, будет зависеть от несколько факторов. В первую очередь, это то, как быстро смогут адаптироваться компании и начать нанимать такое же количество сотрудников, как и до пандемии. Также немаловажный фактор то, что нас ждет осенью", - пояснила она.

Тренды рынка

По данным департамента, несмотря на то, что вакансий в Москве значительно меньше, чем до пандемии, соискатели все так же стараются выбрать себе лучшую позицию, чем была раньше, но шансы найти работу мечты значительно снижены.

"Вакансии, которые есть на рынке сегодня, - все виды работ, интегрированных в цифровую экономику: курьерская доставка, логистика, работа в кол-центрах, онлайн-продажи. Спрос в этих сферах практически бесконечный. Востребованы по-прежнему остаются специалисты в IT-сфере. Тяжелее всех пришлось людям, занимавшимся процессной офисной работой, - им нужно перестраиваться и думать, что делать дальше", - отметила Александрова.

По ее словам, в период пандемии на рынке сформировалось несколько трендов. Во-первых, многие пошли учиться. За время самоизоляции по направлению центра занятости обучение на курсах повышения квалификации или переподготовки прошли около 5 тыс. человек.

"Одной из самых активных групп оказались мамы с детьми: многие из них выбирают образовательные продукты в сфере онлайн-маркетинга, онлайн-продаж, рассматривают сценарии самозанятости. <...> Другая популярная стратегия - самообразование в вопросах трудоустройства: кандидаты интересуются, как выгодно показать себя работодателю, как вести переговоры об уровне зарплаты, проходить собеседования. В центре "Моя карьера" есть много таких программ. <...> Сейчас тренд на обучение остается, люди активно приходят к нам. Причем есть и молодые специалисты, и люди предпенсионного возраста", - рассказала первый замруководителя департамента.

Еще один тренд - удаленная работа, которая фактически стала экспериментом в области цифровой экономики во время действия ограничений, отметила Александрова. "Результаты эксперимента еще обсуждаются, однако мы уже понимаем, что после пандемии многие процессы так и останутся в онлайн, а цифровая экономика глубже проникнет в нашу жизнь", - сказала она.

По мнению Александровой, с одной стороны, все, что можно автоматизировать, и где можно повысить эффективность, снизить расходы, будет уходить в онлайн. Более того, некоторые компании уже сейчас заявляют, что будут продолжать работать дистанционно. С другой стороны, работодатели считают, что нужно возвращаться в офис, потому что со временем эффективность сотрудников в онлайн падает. Около 70% компаний оценивают удаленную работу как не самую эффективную и намерены возвращать сотрудников в офис.

Среди трендов оказалось и обустройство коворкинг-пространств. Сейчас многие компании готовы отказаться от аренды большого помещения, но сделать коллективные офисы, где люди смогут собираться, проводить встречи и создавать проекты.

Собеседница агентства считает, что под новые требования рынка труда будет легче адаптироваться молодому поколению, поскольку эти люди с большим энтузиазмом относятся к возможности работать удаленно, фрилансу, у них нет "груза" статуса. Людям же предпенсионного возраста сейчас на порядок сложнее, поскольку рынок труда видоизменился и стал более мобильным. "Все чаще, например, работодатели просят прислать резюме через мессенджеры. И тут возникает проблема в том, что некоторые не владеют современными технологиями, а значит, выполнить требование работодателя они не смогу", - сказала Александрова, уточнив, что эти навыки можно получить на курсах в специализированном центре "Моя карьера".

Оплата труда

Первый заместитель руководителя департамента также рассказала, что средняя зарплата за время пандемии снизилась. К примеру, в среднем, если специалист в сфере общепита до этого получал 45 тыс. рублей, то теперь он может рассчитывать примерно на 35 тыс. "Компании старались сохранить работу специалистам различными способами: кому-то оставляли зарплату, но убирали бонусы; кого-то отправляли в отпуска или сокращали количество рабочих дней", - уточнила она.

По словам собеседницы, за период пандемии особенно пострадала сфера торговли. "Много людей остались без работы из сферы торговли. Фактически каждый четвертый человек, который приходил к нам, чтобы получить статус безработного, был из этой индустрии", - сказала Александрова.

Она считает, что быстро торговые компании и корпорации не смогут восстановиться. Им придется перестроиться и подстроиться под покупателей и начать развивать электронные продажи. "Покупательский спрос возвращается, но не в таком количество, как до пандемии. Сейчас в приоритете так или иначе онлайн-товары. Людям онлайн покупать дешевле, чем пойти в торговый центр", - сказала первый заместитель руководителя департамента.

Но работу в столице найти можно, количество вакансий увеличивается и на работных порталах, и в службе занятости. "С открытием сезонных кафе сразу добавилось более 500 новых вакансий. Есть предложения и в индустрии красоты. Ожили строительство, жилищно-коммунальное хозяйство - в них много вакансий как от бизнеса, так и от государственных предприятий. Есть у нас договоры с крупными работодателями, в том числе государственными, которые отдают свои вакансии нам. Безработные, которые зарегистрированы в службе занятости, первыми их получат", - отметила Александрова.