Англоязычную версию проекта "#Москвастобой" запустили в столице

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Англоязычная версия проекта "#Москвастобой", запущенная столичным комитетом по туризму, стала доступна для пользователей, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Сайт проекта с момента его открытия посетили около миллиона раз. Всего там опубликовано больше 500 видеоматериалов: онлайн-экскурсии, мастер-классы, лекции, театральные постановки и зарисовки и многое другое. Несколько десятков экскурсий от государственных и московских музеев уже доступны на английском языке", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Также на английский язык в рамках проекта перевели онлайн-туры по следующим культурным площадкам: Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, музеи ВДНХ, Музей космонавтики, Московский планетарий, Еврейский музей и центр толерантности, московский музей современного искусства "Гараж", Московский зоопарк, Музей русского импрессионизма.

Всего с англоязычными субтитрами сейчас доступно более 50 экскурсий. Их количество будет постепенно увеличиваться.

"В скором времени появятся видеотуры по знаковым местам столицы и московскому метро, организованные совместно с музеем Москвы. Они позволят всем желающим исследовать город и узнать интересные факты об одном из самых красивых метрополитенов в мире", - говорится в сообщении.