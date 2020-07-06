Капитальный ремонт возобновили в многоэтажках Москвы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонты возобновили в многоквартирных домах столицы. В этом году в полном объеме отремонтируют системы газоснабжения и заменят лифты, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Работы по капремонту были приостановлены в марте из-за угрозы распространения COVID-19.

"Подрядные организации приступают к подготовительному этапу, необходимому для расконсервации объектов и начала работ. Он продлится примерно 10 дней. Особое внимание будет уделено работам, связанным с подготовкой к зиме, их завершат до начала отопительного сезона", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.

Проводимые в квартирах работы по стоякам внутридомовых инженерных систем будут перенесены на 2021 год. По словам заместителя мэра Москвы, графики завершения работ скорректированы с учетом технологии производства и сезонности, соответствующая информация будет доведена до жителей.