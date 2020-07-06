Около 70 тыс. человек сдадут ЕГЭ по русскому языку в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля. Всего за эти дни экзамен состоится у 70 тыс. человек, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В этом году русский язык не является обязательным предметом. Его сдают те выпускники, которым результат этого экзамена необходим для поступления в вуз.

"Русский язык - самый востребованный предмет среди московских выпускников в этом году, его выбрали около 70 тыс. участников ЕГЭ. Шестого и седьмого июля в Москве организуют свыше 5 тыс. аудиторий в более 370 пунктах проведения экзаменов", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального центра обработки информации города Москвы, заместителя директора Московского центра качества образования Андрея Постульгина.

По данным ведомства, экзамен по русскому языку длится 3 часа 30 минут. Результаты будут доступны для ознакомления в личных кабинетах участников ЕГЭ на официальном портале мэра не позднее 20 июля для тех, кто сдал экзамен 6 июля и не позднее 23 июля для тех, кто принял участие в экзамене 7 июля.

Основной период ЕГЭ проходит в этом году с 3 по 25 июля.