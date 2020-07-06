Почти 90% москвичей положительно оценили новую программу капремонта поликлиник

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Проект "Активный гражданин" завершил голосование, посвященное капитальному ремонту поликлиник в столице. Всего к этим работам положительно относятся почти 90% москвичей, сообщается в понедельник на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" завершилась оценка "городской новинки", посвященной теме капитального ремонта городских поликлиник. Горожанам предложили поставить оценку от одного до пяти старту ремонтных работ в 25 городских медицинских организациях. Свыше 88% поставили горновинке высокие оценки - "четыре" и "пять", - говорится в сообщении.

По данным департамента, масштабная программа капитального ремонта городских поликлиник началась в городе в феврале. До начала пандемии работы успели начать в 12 городских медицинских организациях, затем проект был временно приостановлен. Улучшение эпидемиологической обстановки позволило продолжить программу капитального ремонта, и сейчас работы начались еще в 25 зданиях.

"В ходе ремонта здания ждут комплексные обновления - изменится все, начиная с внешнего вида, заканчивая инженерными коммуникациями. В поликлиниках появится больше открытых пространств, изменятся принципы зонирования помещений, будет благоустроена прилегающая территория и много другое", - говорится в сообщении.