Велопрогулки по Бульварному кольцу стали наиболее популярными в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Список наиболее популярных велосипедных маршрутов составили в столице. Большой интерес у горожан вызвали прогулки по всему Бульварному кольцу, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Велодорожки в Москве есть не только в парках и зонах отдыха. Сеть связывает между собой районы и поселения, позволяя добраться из одного конца округа в другой, не пересаживаясь на автомобиль или общественный транспорт. Например, один из самых популярных маршрутов протянулся по всему Бульварному кольцу. Здесь проехать можно по велополосе с безопасной разметкой и дорожными знаками. Веломаршрут по Бульварному кольцу соединил Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской, Мещанский, Красносельский, Басманный и Таганский районы", - говорится в сообщении.

Протяженность трасс, пригодных для поездок на альтернативном личном транспорте, составляет 850 км. В сезон горожане ежедневно совершают на прокатных велосипедах до тысячи велопоездок и до 3 тыс. поездок на самокатах.

"Велосипеды и электросамокаты в столице также часто используют как транспорт "последней мили" - для того, чтобы добраться от офиса или подъезда до метро и наоборот. Так, например, делают жители Капотни: размеченный маршрут идет до района Марьино и одноименной станции через парк 850-летия Москвы", - отмечается в сообщении.

Благодаря маршруту между станциями "Проспект Вернадского" и "Университет" добраться до метро могут велосипедисты из Ломоносовского района и Раменок, живущие рядом с проспектом Вернадского. В Лианозове дорожка вдоль Череповецкой улицы ведет до станции метро "Алтуфьево" из противоположного конца района.

Взять в прокат велосипед в столице с 2013 года можно с помощью сети "Велобайк". Сейчас парк насчитывает более 6 тыс. велосипедов и более 570 станций проката в 79 районах столицы.