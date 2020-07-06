Москвичи выбрали лучшие городские проекты премии MUF Community Awards 2020

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Лучшие проекты в сфере культуры, спорта, технологий и других направлений назвали в рамках премии MUF Community Awards 2020. Среди победителей оказались концертный зал "Зарядье" и Еврейский музей и центр толерантности, об этом сообщили в понедельник в пресс-службе премии.

Согласно итогам премии, в номинации "Городские выставки" заслуженную награду получил Еврейский музей и центр толерантности с выставкой "(Не) время для любви" о влюбленных, переживших холокост. В свою очередь концертный зал "Зарядье" был признан лучшим в "Сфере развлечений и досуга". Кроме того, в номинации "Спортивные и оздоровительные проекты" победил проект Sportules. Он направлен на фитнес-тренировки на свежем воздухе рядом с домом.

"В специальной номинации MUF Community Awards 2020 "Вместе против COVID-19" победила группа Изоизоляция - самый яркий флешмоб в социальной сети Facebook во время карантина, объединивший сотни тысяч людей. Награду создателям вручила руководитель администрации Объединенной ассоциации заслуженных врачей, деятелей науки и работников здравоохранения Валентина Перехватова", - говорится в сообщении.

Всего в этом году было 13 номинаций. Победители определялись в результате публичного голосования на сайте mos.ru. За номинантов премии MUF Community Awards с 26 июня по 3 июля было отдано около 70 тыс. голосов.

О премии

Задача ежегодной мультидисциплинарной премии MUF Community Awards - выделить и поощрить проекты и инициативы, оказавшие существенное влияние на ту или иную сферу жизни столицы, задавшие вектор развития и ставшие двигателем позитивных изменений в городе. Премия содействует подъему творческой и предпринимательской активности, развивает диалог между городом, горожанами и бизнесом. Конкурс оценивает вклад сообществ, организаций и отдельных личностей в укрепление имиджа Москвы как одного из ведущих глобальных мегаполисов.

Номинантов премии MUF Community Awards отбирает экспертный совет, который состоит из нескольких соответствующих профилю каждой номинации экспертов-профессионалов. Эксперты составляют список из трех номинантов внутри своей номинации. Победители определяются публичным голосованием.