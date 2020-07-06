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Движение автотранспорта в центре Москвы ограничат с 16 июля по 30 августа

Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Движение транспорта в связи с реконструкцией инженерных сетей в Москве в Центральном административном округе (ЦАО) ограничат с 16 июля по 30 августа 2020 года. Об этом сообщил в понедельник информационный центр транспортного комплекса города Москвы.

"На некоторых улицах в центре Москвы ограничат движение до одной полосы с 16 июля по 30 августа: участок улицы Климашкина в районе пересечения с Малой Грузинской улицей, участок улицы Пресненский Вал, Малой Грузинской улицы от дома 22 по улице Красная Пресня до пересечения с улицей Климашкина, участок Зоологического переулка от дома 24 строение 1 по улице Малая Грузинская до дома 8 по Зоологическому переулку", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в связи с работами на инженерных сетях в Северном административном округе ограничат движение на Михайловской улице в районе пересечения с Головинским шоссе с 10 июля по 31 августа до одной полосы с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует водителям заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения на портале Мостранспорт и выбирать маршруты объезда.

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