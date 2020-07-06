В ЦИК заявили, что онлайн-голосование будет применяться в Москве на выборах в Госдуму

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина заявила, что технология дистанционного электронного голосования будет обязательно применяться в Москве на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.

"Мы понимаем, что в любом случае федеральный законодатель уже сказал свое слово, на территории Москвы обязательно будет проводиться дистанционное голосование. Например, в 2021 году, если говорить о плановых выборах в Госдуму, обязательно [будет]", - сказала Гришина в ходе круглого стола по электронному голосованию в Общественной палате (ОП) РФ.

Она отметила, что ЦИК определит регионы, в которых будет применяться технология дистанционного электронного голосования, уже в ближайшие недели. "У регионов есть огромный запрос на проведение дистанционного электронного голосования. По анализу обращений граждан интерес к такой форме огромен. И практически из очень многих регионов от разных категорий граждан, в первую очередь мобильных, есть огромный запрос, чтобы возможность дистанционного электронного голосования распространялась и на жителей других регионов", - добавила Гришина.

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения. Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также предусмотрено дистанционное электронное голосование.

Также 23 мая президент подписал закон о продлении в Москве эксперимента по электронному голосованию, состоявшегося в ходе выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Документ предусматривает возможность дистанционного электронного голосования на выборах всех уровней, проводимых в столице в 2020-2021 годах.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.