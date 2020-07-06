Более 24 млн рублей направлено на благотворительность в рамках "Миллиона призов" в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Москвичи за неделю направили на благотворительность более 24 млн рублей, полученных по программе "Миллион призов". В акции участвуют 13 благотворительных фондов, которые оказывают поддержку людям с нарушениями слуха и зрения, семьям с детьми и бездомным животным, сообщается в понедельник на портале мэрии.

"Более 24 млн рублей (один балл равен одному рублю) за неделю направили москвичи на благотворительность по программе "Миллион призов". Деньги пойдут на поддержку маломобильных людей, лечение пациентов с редкими заболеваниями, помощь бездомным животным и другую благотворительную деятельность. Чаще всего горожане отдают предпочтение международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь доктора Лизы". К 6 июля для поддержки фонда жители активировали почти 5,5 тыс. сертификатов на тысячу баллов. Их общая сумма эквивалентна 5,46 млн рублей", - говорится в сообщении.

На втором месте находится благотворительный фонд помощи бездомным животным "Котодетки", собравший 4,76 млн рублей. Еще свыше 1,7 млн рублей горожане направили в фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета "Подсолнух", фонд "Дари еду" и фонд помощи бездомным животным "Ника".

В программе "Миллион призов" принимают участие москвичи, пришедшие на голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Для горожан было подготовлено 2 млн сертификатов номиналом от 1 тыс. до 4 тыс. баллов. Их можно обменять на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах, а также использовать для оплаты городских сервисов или направить на благотворительность. Активировать выигрышный код на странице программы можно до 26 июля включительно, а обменять баллы на призы - до 31 декабря 2020 года.