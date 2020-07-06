Форум "Здоровье нации - основа процветания России" пройдет в Москве 11-13 августа

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" пройдет в Москве с 11 по 13 августа в выставочном комплексе "Гостиный двор" в очном формате. Центральной его темой в этом году станут охрана и укрепление здоровья населения страны в условиях новых вызовов, в частности пандемии коронавируса, сообщили в общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", которая организует форум.

"Форум станет первым специализированным конгрессно-выставочным мероприятием после снятия ограничительных мер в городе Москве, - говорится в сообщении. - Пандемия коронавируса стала своего рода проверкой на прочность не только системы здравоохранения, но и всей системы государственного управления, состояния гражданского общества. <...> На полях форума планируется подвести первые итоги проделанной работы, сформулировать приоритеты на предстоящий период, подготовить предложения по корректировке программ национальных проектов с учетом новых вызовов".

Программа включает в себя тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, мастер-классы, экспозиции, презентации проектов и прочее. На форуме планируется обсудить вопросы ограничительных мер, строительство новых и перепрофилирование действующих больниц, создание условий для лечения и реабилитации пациентов, тестирование, фармпрепараты, медтехнику, оборудование и средства защиты, системы дезинфекции, профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, модельные корпоративные программы, здоровьесбережение в образовательной среде и многое другое. Особое внимание будет уделено вакцинации и формированию здорового образа жизни.

"Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил важность обсуждения в этом году на форуме программ вакцинации, сокращения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, продвижения здорового образа жизни, прежде всего антиалкогольной и антитабачной пропаганды, а также вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом", - отмечается в сообщении.

В рамках форума будет организована выставка "Здоровье для всех", в которой будут представлены такие разделы, как: "Медицина в условиях пандемии", "Профилактика инфекционных заболеваний. Стратегия и тактика действий в условиях пандемии", "Профилактика неинфекционных заболеваний, контроль за состоянием здоровья, здоровый образ жизни - залог популяционного иммунитета", "Региональный раздел", "Лучшие корпоративные модельные программы", "Оздоровительные практики" и другие.

Организаторами форума являются общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" и Министерство здравоохранения РФ при поддержке федеральных органов исполнительной власти и правительства Москвы.