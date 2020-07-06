Автобусы КМ перевезли 20 тыс. человек в районе закрытых станций красной ветки метро Москвы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Бесплатными компенсационными автобусами в районе закрытых станций Сокольнической линии метро Москвы за два дня воспользовались около 20,5 тыс. человек. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Мосгортранса.

Станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии закрыты 4, 5 и 6 июля на время ввода оборотного тупика за станцией "Саларьево".

"Бесплатными автобусами в районе временно закрытых станций Сокольнической линии метро 4 и 5 июля воспользовались около 20,5 тыс. пассажиров. Компенсационный маршрут КМ связывает станции "Саларьево" и "Коммунарка" с остановками у метро "Филатов Луг", "Прокшино" и "Ольховая". В выходные на линии курсировали 10 низкопольных автобусов особо большой вместимости. В понедельник их число увеличено до 50", - говорится в сообщении.

По данным организации, у временно закрытых станций метро дежурят сотрудники Мосгортранса, они помогают пассажирам найти остановки и координируют посадку на компенсационные автобусы. В обычном режиме метро возобновит свою работу 7 июля в 5:30 утра.