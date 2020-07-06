Проценко: постоянный мониторинг может помочь избежать второй волны коронавируса в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пошаговый выход из ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, и постоянный мониторинг ситуации могут помочь избежать второй волны заражений в Москве. Такое мнение высказал в понедельник главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Надеюсь, что нет", - сказал Проценко, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать вторую волну эпидемии в столице. "Карантинные меры же были не одномоментно сняты. <…> Думаю, что этот пошаговый отказ от карантинных мер с постоянным мониторингом, что же происходит с заболеванием, дают оптимистичный ответ", - добавил он. При этом заместитель главы терапевтического отделения больницы Валерий Самойленко отметил, что важно учесть фактор внутренней миграции: во время действия режима самоизоляции перемещение людей между регионами сократилось, но со снятием ограничений и, в перспективе, открытием границ есть вероятность роста заболеваемости.

Кроме того, Проценко также добавил, что в конце эпидемии может увеличиться госпитальная смертность. По словам главврача, это происходит из-за того, что в больницах задерживаются наиболее тяжелые пациенты отделений реанимации и интенсивной терапии. Как правило, у таких пациентов есть полиорганная и дыхательная недостаточность, что зачастую приводит к неблагоприятному исходу заболевания. "И к концу эпидемии именно такие пациенты максимально концентрируются в госпиталях и отделениях реанимации. В то время, когда всех пациентов с положительной динамикой выписываем", - пояснил Проценко.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,4 млн человек, около 534 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 687 862 случая заражения, выздоровели 454 329 человек, умерли 10 296. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.