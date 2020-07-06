Благотворительный марафон "От всего сердца" пройдет в честь Дня московского транспорта

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Несколько акций состоятся в Москве в рамках благотворительного марафона "От всего сердца", который проведут в честь Дня московского транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В этом году День московского транспорта пройдет в непривычном формате. Вместо праздника Транспортный комплекс столицы организует благотворительный марафон "От всего сердца". Сердце - это символ транспорта, от которого расходятся дороги-артерии. В рамках марафона пройдут акции "Двери не закрываются", "Мечта Сони Рыбиной", "Добрый велозаезд" и другие. Сотрудники Московского транспорта сдадут кровь и примут участие в озеленении дворов", - говорится в сообщении.

Целью акции "Двери не закрываются" является привлечение внимания к проблеме бездомных животных. Для пассажиров московского метро 10 июля будет выпущена лимитированная серия карт "Тройка" с оригинальным дизайном. На экранах метро покажут социальный ролик, а в зоне Wi-Fi будут размещены баннеры акции, которые подскажут, как взять домашних животных из приюта.

Еще одна акция - флешмоб "Мечта Сони Рыбиной", который посвящен девочке из Петербурга, которая мечтала, чтобы каждый человек мог ездить по городу свободно, даже если у него нет денег на проезд. Она предлагала расклеивать на автобусных остановках объявления с монетками, которые могут выручить людей в сложной ситуации. Соня умерла от рака в 10 лет, ее родители и благотворительный фонд провели акцию в Петербурге, а теперь транспортный комплекс поддержит ее в Москве.

"Каждый может сделать доброе дело - для этого нужно пополнить в кассе метро "подвешенную" карту "Тройка" (по аналогии с "подвешенным кофе"). Если у человека нет денег на проезд, он сможет попросить такую "Тройку" в кассе. Часть этих карт, пополненных сотрудниками Транспортного комплекса, отправятся в детские дома, откуда дети часто приезжают в столицу на экскурсии", - добавляется в материале.

Московский велофестиваль в этом году проходит в digital-формате. Участников ждет онлайн-марафон с интересными заданиями, а также "Добрый велозаезд". Маршрут у каждого индивидуальный, на усмотрение участника в любом городе. С 11 по 19 июля желающие смогут проехать дистанцию не менее 16 км с использованием мобильного приложения-трекера. За каждого участника, проехавшего установленную дистанцию, "Велобайк" переведет 50 рублей в благотворительный фонд для помощи больным людям.