Реставраторы вернут атлантов и лебедей на здание театра "Модерн" в Москве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Департамент культурного наследия Москвы утвердил проект реставрации здания театра "Модерн" на углу Спартаковской площади и Переведеновского переулка. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Специалисты проведут комплексную реставрацию здания - укрепят несущие конструкции, заменят инженерные системы, кровлю, восстановят интерьеры и фасады по архивным документам", - рассказала порталу заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как уточнил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, зданию также вернут утраченные детали декора. "Это две скульптурные композиции с атлантами - они были на крыше здания, а также балюстрада. На фасаде восстановят капители - верхние части колонн. Их украшали лебеди, несущие в клювах цветочные гирлянды", - цитирует портал Емельянова.

В конце мая специалисты Мосгорнаследия подтвердили архитектурную и историческую ценность здания театра "Модерн". Поэтому любые работы в здание, в том числе реставрация, могут проводиться лишь в строгом соответствии с заключением специалистов.

Театр, построенный в 1911 году в стиле московский модерн, представляет собой трехэтажное здание г-образной формы с ризалитом, аттиками (декоративными стенками) и подвальными помещениями. Его отличительные особенности - сферический купол на крыше и двусветный парадный зал со стенами высотой в два этажа, которые не разделены перекрытием и двумя рядами окон, деревянные двери парадного входа с резным декором.

Дом был возведен архитектором Капитолием Дулиным для хлебной биржи - места торговли зерном. Сразу после революции 1917 года в здании разместили Дом коммунистического воспитания, который позже переименовали в Бауманский детский дом культуры. В 1918-1920 годах здесь выступал на различных собраниях и митингах Владимир Ленин. Долгое время во дворце культуры работали театральный и хореографический кружки, а также кружки кройки и шитья, авиамоделирования, хорового пения и рисования. В наши дни здание занимает театр "Модерн".