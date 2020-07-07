Семьи с детьми могут получить консультации юристов и психологов в центрах госуслуг Москвы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Семьи с детьми, живущие в Москве, могут получить консультации юристов и специалистов по социальной работе, психологическую помощь и адресную социальную поддержку в центрах госуслуг "Мои документы", сообщается во вторник на портале мэрии.

"В столичных центрах госуслуг семьи с детьми могут получить консультации юристов и специалистов по социальной работе, психологическую помощь и адресную социальную поддержку (например, сертификаты на продукты, технику и одежду). Также одним пакетом родители могут получить удостоверение многодетной семьи Москвы, льготы по налогу на имущество, специальное парковочное разрешение, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, помощь с оплатой жилья, коммунальных услуг и услуг связи, карту москвича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в офис достаточно обратиться один раз, а затем забрать готовые документы в окне приема. В самих центрах есть комфортные зоны ожидания, а также удобные комнаты матери и ребенка. Беременные женщины могут оформить единовременное пособие в связи с постановкой на учет в медорганизациях на ранних сроках (до 12-й недели) и единовременное пособие в связи с постановкой на учет до 20-й недели беременности.