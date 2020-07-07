Бесплатный автокинотеатр на юго-западе Москвы откроется 18 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Транспортный комплекс Москвы откроет бесплатный автокинотеатр на День московского транспорта 18 июля. Сеансы состоятся на одной из перехватывающих парковок в районе станции метро "Филатов Луг" на юго-западе города, показы рассчитаны на 100 машин, говорится во вторник на портале мэрии Москвы.

"В выходные дни загруженность обычной парковки минимальна, поэтому мы решили попробовать организовать автомобильный кинотеатр, который может стать отличным развлечением в любую погоду", - указано в сообщении. Запланировано около 17 фильмов с июля по октябрь. Бесплатный кинотеатр за это время смогут посетить водители и пассажиры около 1,7 тыс. машин. Первый показ намечен на 18 июля.

На кинопаркинге будет проходить один вечерний сеанс по субботам. В его программе - как известные ленты, так и недавние премьеры. Среди них - "Сладкая жизнь" Федерико Феллини, "Джентльмены" Гая Ричи, а также программа Beat Film Festival. Гости смогут во время сеанса заказать еду и напитки, не выходя из машины, - через приложение. Также на площадке состоятся розыгрыши и конкурсы с полезными призами от партнеров проекта.

Регистрация откроется 12 июля в 00:00 мск на сайте проекта.