Фотоконкурс "Мой зверь - 2020" пройдет в Москве до 19 августа

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мосприрода объявила конкурс фотографии "Мой зверь - 2020", приуроченный ко Всемирному дню бездомных животных. Конкурс пройдет до 19 августа, а лучшие работы домашних питомцев украсят выставку в Серебряном бору с 26 августа по 26 сентября, сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"В фотоконкурсе "Мой зверь - 2020" горожане смогут участвовать в нескольких возрастных группах: от 10 до 12 лет, от 13 до 15 лет, от 16 до 18 лет, от 19 до 24 лет и старше 24 лет. В каждой из них определят победителя и призеров. Фотография, дополненная историей из жизни питомца, будет намного интереснее. Каждый участник может вдохновить других людей на помощь животным, которые в этом так нуждаются", - говорится в сообщении.

Пользователям социальной сети Instagram доступна специальная номинация. Чтобы присоединиться к конкурсу, надо подписаться на страницу Мосприроды, опубликовать в своем профиле фотографию и добавить специальные хештеги - #Мосприрода, #хочуДомой, #мойЗверьСербор20, #хвостуПОдому. Автор работы, набравшей наибольшее количество лайков к 19 августа, получит отдельный приз, отмечается на портале.

Свои фотографии следует направить на электронную почту dir-serbor-eco@eco.mos.ru. Размер электронного фото должен составлять не менее 1,5 мегабайта. К снимку нужно приложить заявку с названием работы, фамилией, именем и отчеством, возрастом, телефоном и электронной почтой. Одному человеку разрешается прислать не более двух фото. Победителей конкурса определят 25 августа. Авторы лучших фотографий получат экосумки, декоративные тарелочки и другие подарки.