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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве возросло на 2 066

Всего московские врачи вылечили от коронавируса 159 718 человек

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Количество уже вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в столице на 2 066, до 159 718. Об этом сообщила во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 066 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 159 718", - сказала вице-мэр.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

В новость были внесены изменения (9:20 мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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