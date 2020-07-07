Музей Победы в Москве откроется 16 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Главное здание Музея Победы на Поклонной горе в Москве откроется для посетителей 16 июля. Теперь экспозиции будут работать до 22:00, сообщила пресс-служба музея во вторник.

С середины марта Музей Победы, как и другие учреждения культуры, был закрыт для посетителей из-за ситуации, связанной с коронавирусом.

"Долгожданных гостей встретит обновленное музейное пространство, которое мы открыли уже 9 мая в режиме онлайн и по телевидению. Но, конечно, такие форматы не могут полностью передать ту потрясающую атмосферу, ощущение полного погружения в эпоху военного времени, которое дает очное посещение новой экспозиции. Чтобы как можно больше людей могло ознакомиться с уникальным пространством мы продлили время работы музея. Уверен, никто из посетителей не сможет остаться равнодушным и когда-либо забыть увиденное", - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник, чьи слова приводят в пресс-службе.

Ко Дню Победы музей открыл онлайн новую экспозицию "Подвиг Народа". Музейное пространство рассказывает о вкладе в Победу тружеников тыла, деятелей науки и культуры, рядовых граждан страны. Теперь посетители смогут увидеть экспозицию офлайн - но только в составе экскурсионных групп. Для этого необходимо заранее забронировать билет на сайте.

"Музей с нетерпением ждет гостей, но просит обратить внимание, что пока еще не полностью отменены ограничения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, участниками двухчасовой экскурсии одновременно смогут быть не более пяти человек. Программа предназначена для детей старше шести лет", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, посетителям представят новую фотовыставку "Парад Победителей". Временная экспозиция подготовлена Музеем Победы совместно с РИА "Армия России". Зрителям впервые покажут ранее никогда не публиковавшиеся фотодокументы из архивов Министерства обороны и специально оцифрованные для этой выставки. Уникальные кадры расскажут, как проходили репетиции, как 24 июня организовывали построения войск и работали кинооператоры. Гостей также ждут обновленные выставочные проекты "Реликвии Победы" и "Герои тыла".