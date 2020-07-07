В Москве благоустроят пешеходные маршруты возле четырех станций метро до конца года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства до конца года благоустроят территории и пешеходные маршруты возле четырех новых станций московского метро. Работы пройдут возле станций Большой кольцевой линии (БКЛ) - "Электрозаводской", "Улицы Народного Ополчения" и "Петровского парка", а также в районе "Лесопарковой" Бутовской линии, сообщила во вторник пресс-служба заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"В рамках благоустройства возле четырех станций БКЛ до конца года будут созданы комфортные пешеходные маршруты от жилых застроек и предприятий. Например, в районе "Лесопарковой" появятся новые освещенные тротуары. Возле станции "Петровский парк" запланирована реставрация исторических лестниц. Также будет обустроена площадь перед стадионом, где горожане смогут ожидать автобусы, которые едут от метро в другие районы Северного административного округа", - приводятся слова Бирюкова.

Он добавил, что в районе "Электрозаводской" сделают пешеходные маршруты, а также благоустроят территорию перед Московским политехом и площадью Журавлева. Таким образом, ожидается, что общая проходимость всех четырех станций составит более 80 тыс. человек в час.

"Планируется отремонтировать и заменить покрытие проезжей части площадью 65,3 тыс. кв. м, а для автомобилистов организовать удобные парковки. Возле станций метро разобьют газоны и проложат дорожки в местах так называемых народных троп. Общая площадь зеленого покрытия превысит 123 тыс. кв. м. Территории будут освещать более 450 фонарей и уличных торшеров", - добавил заммэра.

Для комфортного ожидания общественного транспорта установят три современных остановочных павильона, а также более 200 лавочек, урн и других малых архитектурных форм. В прошлом году уже были благоустроены территории возле 14 станций Московского метрополитена, среди которых "Коммунарка" ("Столбово"), "Филатов Луг", "Некрасовка", "Марьина Роща", "Лухмановская", "Окская".