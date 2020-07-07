Более 65% КТ-центров в Москве вернулись к плановому приему пациентов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Еще 20 поликлиник, на базе которых были развернуты амбулаторные КТ-центры, вернулись к плановому приему пациентов в Москве, то есть уже более 65% КТ-центров выведены из работы с коронавирусом, сообщила во вторник заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Врачи еще 20 КТ-центров вернулись к работе в обычном режиме и вновь принимают пациентов по всем направлениям. Во всех зданиях провели тщательную дезинфекцию помещений, а все сотрудники прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Поликлиники уже приняли первых пациентов, и в них восстановлен плановый прием. Таким образом, мы вывели из работы с коронавирусом уже 32, то есть более 65% КТ-центров, при этом поток пациентов продолжает снижаться - нагрузка на действующие 16 центров снизилась на 27%", - сказала она.

С начала работы во всех КТ-центрах было проведено более 189 тыс. исследований, которые помогли врачам вовремя диагностировать заболевание и определить тактику лечения - на дому или в стационаре.

"На данный момент в Москве функционируют 16 КТ-центров, что полностью покрывает текущие требования в высокоточной диагностике пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки поток пациентов продолжает снижаться", - добавила Ракова.

Ранее 12 амбулаторных КТ-центров уже вернулись к плановому приему пациентов. КТ-центры были организованы на базе городских поликлиник по предложению столичного Клинического комитета по борьбе с коронавирусом.