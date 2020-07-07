Посвященный работе врачей поезд запустят в московском метро осенью

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Специальный тематический поезд, посвященный работе врачей и санитарных служб города, планируется запустить осенью в московском метро. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента транспорта.

"Уже этой осенью на рельсы встанет новый, особенный поезд - посвященный работе врачей. Мы благодарим всех героев, которые ежедневно подвергали себя опасности, спасая жизни людей. Поэтому выпустим специальный поезд, посвященный работе врачей и санитарных служб города. Так мы хотим выразить поддержку людям, которые все это время работали в крайне жестких условиях, даже в "красных" и "оранжевых" зонах", — приводятся слова главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.

В оформлении поезда будут использоваться, в том числе, фан-арты, присылать их можно в Telegram-канал @to_deptrans_bot.